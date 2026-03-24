BEUN'lu akademisyenin yer aldığı projeye TÜBİTAK'tan destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. İlhan Karataş'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

"Matematik Eğitiminde Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarımı Eğitimi" başlıklı proje, matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonunun güçlendirilmesi ve öğretmenler ile öğretmen adaylarının teknoloji destekli etkinlik tasarlama becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda yürütülecek eğitim faaliyetleriyle katılımcıların, çağın gereksinimlerine uygun, yenilikçi ve etkileşimli öğretim uygulamaları geliştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje, matematik öğretiminde dijital araçların etkin kullanımını teşvik etmesi ve eğitimde yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılmasına katkı sunması bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmaların ulusal destek programlarıyla güçlendiğinin somut bir göstergesi niteliği taşıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmasının üniversitenin akademik vizyonunu ve eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Matematik eğitiminde teknoloji destekli uygulamaların geliştirilmesine yönelik böylesine nitelikli bir projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, üniversitemizin eğitim-öğretim alanındaki bilimsel üretkenliğinin önemli bir göstergesidir. Ereğli Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülen bu çalışmanın, öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın çağın gerekliliklerine uygun donanımlarla yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin yükseköğretim sistemine verdikleri desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesine, bilimsel projelere sağladıkları kıymetli katkılar dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın ve TÜBİTAK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin yürütücüsü Prof. Dr. İlhan Karataş hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK

