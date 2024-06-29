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2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında BEUN'da etkinlikler düzenlendi

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen '2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi' ve 30 Haziran Dünya Emekliler Günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Sağlıklı Yaşlanma: Nefes Egzersizi, Ebru Sanat Ekinliği ve Mandala Etkinliği gerçekleştirildi. Rektör Özölçer, etkinliklerde Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "2024 Emekliler Yılı- Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi" kapsamında BEUN'da Rektör Özölçer'in katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi" ve 30 Haziran Dünya Emekliler Günü kapsamında, Sağlıklı Yaşlanma: Nefes Egzersizi, Ebru Sanat Ekinliği ve Mandala Etkinliği gerçekleştirildi. Farabi Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliklere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler ve çok sayıda Huzurevi sakini katıldı. Farabi kampüsünde başlayan etkinlikte Rektör Özölçer, Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti. Etkinliklerin açılışında konuşan Rektör Özölçer, 2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi ve 30 Haziran Dünya Emekliler Günü münasebetiyle Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Özölçer, "Ülkemizin kalkınmasına emekleri ile katkıda bulunmuş olan emeklilerimize verilen değeri ortaya koymak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı, "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmiştir. Büyüklerimizin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübelerin, genç nesiller için birer hazine olduğunun farkındayız. Bu nedenle, büyüklerimizin toplumla daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlamak ve onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendirdiğine inanıyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olan tüm Huzurevi sakinlerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Program, Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen Sağlıklı Yaşlanma: Nefes Egzersizi" etkinliği ile devam etti. Etkinlikte BEUN Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Melike Bolat, sağlıklı nefes almanın inceliklerini anlatarak, huzurevi sakinlerine nefes egzersizi yaptırdı. Keyifli vakit geçiren huzurevi sakinleri Sanat Sakağında kurulan stantlarda eğitmenler eşliğinde ebru ve mandala deneyimi yaşadılar. Birbirinde renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik Sanat Sokağında düzenlen ebru sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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