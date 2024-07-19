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BEÜ Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Kemal Karakaya adına amfi ve toplantı salonu açıldı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesine 2023 senesinde vefat eden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Karakaya adına amfi ve toplantı salonu açıldı. Törene üniversite yöneticileri ve Karakaya'nın yakınları katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesine 2023 senesinde vefat eden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Karakaya adına amfi ve toplantı salonu açıldı.

Törene Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır, akademik personel ile merhum Prof. Dr. Kemal Karakaya'nın eşi Nuran Karakaya katıldı.

Törende konuşan Rektör Özölçer, merhum Prof. Dr. Kemal Karakaya'nın BEUN'da iz bırakmış bir şahsiyet olduğunu dile getirdi. Herkesin Karakaya'yı hayırla yad ettiğini ifade eden Rektör Özölçer, Karakaya'nın hastalarıyla tek tek ilgilenen, saf, temiz ve tam bir Anadolu insanı olduğunu belirtti. Ardından Karakaya'nın anısına taşın dayanıklılığı ve ebediyeti üzerine yazılmış "Taşlar" adlı şiiri okudu.

Rektör Özölçer'in ardından konuşan Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Cömert Prof. Dr. Kemal Karakaya ile nasıl tanıştıklarını ve arkadaşlıklarını ilerlettiklerini anlatarak, Karakaya'nın hayata pozitif bakan, mükemmel bir akademisyen olduğunu belirtti ve kendisiyle tanışma şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek amfi ve toplantı salonun açılışı yapıldı. Prof. Dr. Kemal Karakaya, 1986 yılında Çorum Lisesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 31 Temmuz 1993'te tıp doktoru unvanını aldıktan sonra uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında tamamladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2006-2023 yılları arasında görev yaptı. 2011'de doçent, 2017'de profesör oldu. Uzun yıllar kanser tedavisi gören Karakaya, hem eğitim alanında hem de cerrahi başarılarıyla pek çok kişiye umut oldu. 14 Ağustos 2023'te yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Eğitim Yerel Güncel Haberler

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