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Beton Duvar Uçak Kazasında 179 Can Aldı, Kaldırılacak

Beton Duvar Uçak Kazasında 179 Can Aldı, Kaldırılacak
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Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında etkili olduğu düşünülen beton duvarın kaldırılacağını açıkladı. Kaza sonrası sürdürülmekte olan soruşturmalar devam ediyor.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada uçağın çarptığı pist sonundaki beton duvarın kaldırılacağını açıkladı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'nda 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasına dair soruşturma sürüyor. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağın gövde üzerine iniş yaptıktan sonra yüksek hızla çarptığı lokalizatör antenlerini barındıran beton duvarın pist bitiminden kaldırılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Muan Uluslararası Havalimanı, mevcut beton duvarı tamamen kaldırmayı ve lokalizatörü kırılgan bir yapıda yeniden kurmayı planlıyor" denildi.

179 kişi hayatını kaybetmişti

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duramayarak pist sonundaki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.

Duvar tartışma konusu olmuştu

Kazaya karışan uçağın olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenirken, Jeju Air facia sonrasında operasyonel güvenliği artırmak amacıyla yılın ilk çeyreğinde toplam bin 878 uçuşu askıya aldığını duyurmuştu. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ise pist bitiminde bulunan ve kazanın bilançosunu ağırlaştırdığı belirtilen beton duvar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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