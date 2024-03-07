BETAV, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eğitim programı düzenledi

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir eğitim programı düzenledi.

BETAV'ın konferans salonunda düzenlenen programa katılan kadınlara yönelik meme kanseri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde görevli Avukat Emre Altun tarafından ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna yönelik bir sunum yapıldı.

Daha sonra Aile Toplum Sağlığı Merkezi sorumlusu Uzm. Dr. İrem Elif Çetintaş ise meme kanserinde erken teşhisin öneminden bahsetti.

Programın ardından kadınlara bazı hediyeler ve karanfiller dağıtılırken, günün anlam ve önemini belirten pasta kesimi yapıldı. - BİTLİS