Beşiktaş'taki 47 şehit düzenlenen törenle anıldı
Güncelleme:
Beşiktaş Stadyumu önünde 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 40'ı polis 47 kişi, şehadetlerinin 9. yılında Beşiktaş 10 Aralık Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Stadyumu önünde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 40'ı polis 47 kişi için bir anma töreni düzenlendi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu ile Kartal Yuvası personeli Tunç Uncu başta olmak üzere tüm şehitler için dualar okundu. Beşiktaş 10 Aralık Şehitleri Parkı'ndaki ay ve yıldızı simgeleyen anıt önünde gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, şehit yakınları ve emniyet mensupları katıldı.

Vali Gül, Emniyet Müdürü Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı ile şehit yakınları Anıta karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı törende gözyaşları sel oldu. Törenin ardından Dolmabahçe Camii'nde şehitler için mevlit okundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
