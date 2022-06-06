Beşiktaş Belediyesi'nden Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği - Haberler

Beşiktaş Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile birlikte Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği düzenledi. "Ekolojik yıkıma karşı hep birlikteyiz" mesajının verildiği şenliğe doğaseverler yoğun ilgi gösterdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Beşiktaş Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile birlikte Sanatçılar Parkı'nda Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği düzenledi. Atölye çalışmaları, forum - söyleşi ve sergi gibi etkinliklerin yanı sıra dernek ve yayınevlerine ait stantlar da şenlik süresince ziyaretçilerini ağırladı.

Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli alanlarda atölye çalışmalarıyla başladı. Sedat Durel'le 'Mikroplastik Kirliliği', Aysun Keskinkılıç Tuncer'le 'Mega Projeler', Zeynep Karamanlı ile 'Kentleşme' konulu forumların ardından Selahattin Beyaz ve Prof. Dr. Beyza Üstün'ün katıldığı 'Marmara Deniz Kirliliği' adlı panel düzenlendi. Fotoğraf sergileri, Çevre ve Ekoloji Resim Sergisi'nin ziyaret edildiği şenlikte Kuzey Orman Savunması'ndan Karadeniz İsyandır oluşumuna, Ekoloji Birliği'nden Metis Yayınevi'ne kadar birçok dernek ve STK kendi stantlarını açtı.

Şenlik akşam saatlerinde konserlerle devam etti. Erdal Bayrakoğlu, Baba Zula ve Yeni Türkü'nün sahne aldığı programda dinleyiciler müzisyenlerin sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

"BİZİMLE OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından, "Dünya Çevre Günü'nde Sanatçılar Parkımızda Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği gerçekleştirdik. Günümüzde giderek artan çevre sorunlarına karşı atölyeler forumlar stantlar ve sergiler düzenlendik. Bugün bizimle olan Erdal Bayrakoğlu, BaBa ZuLa ve Yeni Türkü'ye teşekkür ederim" cümlelerini paylaştı.

Şenliğe katılan sanatçılar, düzenlenen etkinlik için Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a sahneden teşekkür etti. Ayrıca programa katılan tüm sanatçılara, Tema Vakfı adına yapılan fidan bağışı plaketleri takdim edildi.

ANKA / Yerel