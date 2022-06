Besiciler uyardı, kurbanlık hisse satan marketlere dikkat

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, "Bazı marketler 'hisse' adı altında et satıyorlar. 30 kilo et vereceklerini söylüyorlar. Örneğin 300 kiloluk bir hayvanı en fazla 7 hisse olması gerekirken 10 hisseye de bölebilirler" diyerek vatandaşları kurban kesimi sırasında hazır bulunmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekerken, Başkan Erdal Doğan, hisse satan marketlerin güvenilir olmadığını ileri sürdü.

"7 yerine 10 hisseye bölebilirler"

Marketlerin sattığı kurban hisselerinde cüsseli bazı malların en fazla 7 hisse yerine, daha fazla bölünmesi riskine dikkat çeken Erdal Doğan, " Kurban ; ibadettir, et ticareti değildir. Et yemek isteyen gider kasaptan etini alır. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kurbanlıklarını bu işi yapan insanlardan alırlar. Kurbanlık ticareti ile uğraşan üreticiler kurban vasfı taşıyan hayvanları beslerler. Bazı marketler sadece hisse adı altında et satıyorlar. 30 kilo et vereceklerini söylerler ama 300 kiloluk bir hayvanı en fazla 7 hisse yerine, 10 hisseye de bölebilirler. Yanında olmadığımız için göremeyiz. En güveniliri ise insanların kurbanlıklarını profesyonel olarak bu işi yapan üreticilerden alması, malını görmesi, kesilirken başında durması ve bölme-dağıtma işlemini görmesidir. Böyle olursa manevi olarak da görevlerini yerine getirmiş olurlar" dedi.

"Kurbanlık hayvanın bazı vasıfları taşıması lazım"

Her hayvanın kurbanlık vasfını taşımadığını ifade eden Doğan, "Kurbanlık hayvanların bazı vasıfları taşıması gerekiyor. En azından hayvanın 2 yaşından büyük olması lazım. Bazı hayvan ırkları var ki 1 yaşında olmasına rağmen karkas ağırlığı 2,5 yaşındaki bir hayvandan fazladır. O hayvanın maliyeti diğerine göre daha düşüktür. Bazı marketlerin yeterli karkas ağırlığa ulaşan hayvanları da kestiği şaibeleri var. Şaibelerin olmaması ve besicilerin mağdur olamaması için kurbanlık hayvanların besicilerden alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Doğan kurbanlık fiyatları hakkında ise şunları söyledi:

"Samsun'da büyükbaş hayvan fiyatları 15 binden başlıyor, 50 bin TL'ye kadar büyükbaş kurbanlık var. Hisse bazında ise büyükbaşta 4-5 bin arasında hisse fiyatları başlayıp, kilosuna göre yükseliyor. Küçükbaşta ise 2 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar hayvanın büyüklüğüne göre yukarıya doğru gidiyor." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel