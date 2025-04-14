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Berkin Elvan'ın anne ve babasına 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

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Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, baba Sami Elvan'ı 1 yıl 2 ay, anne Gülsüm Elvan'ı ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet ederek yaralanan ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın yaptıkları farklı tarihlerdeki açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı.

İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA BULUNMAYAN HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİKLERİ AKTARILDI

İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sami Elvan ile Gülsüm Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi meydanında yaptığı açıklamalarda 'terörist', 'katil' gibi kelimeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söylediklerini aktardı.

BABAYA 8 YIL 2 AY, ANNEYE 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Sami Elvan'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya, sanık Gülsüm Elvan'ın ise 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"BEN KİMSEYE HAKARET ETMEDİM''

Sanık Gülsüm Elvan savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ''Ben hakaret olarak görmüyorum, benim feryadım ve çocuğuma hasretimdi. İsyanımı kaleme döksem kalem yazmaz, taşa söylesem taş çatlar. Vicdanla karar verilmesini talep ediyorum, ben kimseye hakaret etmedim'' dedi. Son sözü sorulan sanıklar mahkemeden beraatlarını talep etti.

BABAYA 1 YIL 2 AY, ANNEYE 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülsüm Elvan'ı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına, sanık Sami Elvan'ı ise zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

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Berkin Elvan'ın anne ve babasına 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - Yerel
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İşine gelmeyen diktatör diyor, diktatörün ülkesinde yaşasanız nefes bile almaya korkarsınız

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hakaret etmek suçtur

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Haber YorumlarıAdam Bey:

suçsuzlar, şehit Berkin’i unutmayacaz. kimse hakaret etmiyor, üslubu beğenmedim demek bir hakaret değildir.

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Haber YorumlarıMr Camel:

Erdoğanın yatacak yeri yoktur.. torunları büyüdüğünden dedelerinden utanacaktır.. dıktatör yargı ile işler sonrasjda gelecek ailesi ile

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Haber Yorumları8k7zkh5zq7:

hakarete karşıyım. türkiye dünyanın en özgür ülkesi, bu özgürlükte ne diyeceğimi bilemiyorum.

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Haber YorumlarıMGk:

Pis siyasetleri ile çocuğu da yoldan çıkarmışlar yazık sizin gibi anne baba olmaz olsun

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Haber YorumlarıShef :

Yere göğe sığdıramadığınız Avrupa’da aynı hakaretler yapılıyor mu? Ayrıca aynı lafları size söyleseler normal mi karşılarsınız ? Hayırrrrr tabiki…

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Devleti temsil eden makama edilen söz Hakaret Devlete edilir Ama bunların amacı kişiler üzerinden Devlete olan kinleri Cumhuriyeti kurduklarini iddia edilen parti CHP Zihniyeti Devleti kabullenmedi takı söz milletindir sözünden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türktür Türk Kalacak İngiliz Kolonisi değildir

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Haber YorumlarıAlkurt:

Sevgili Cumhurbaskanimizin Boyle bir Karar verecegine inanmiyorum, Cumhurbaskanini kullanan yalakalar Cumhurbaskaninin gozune girmek icin koltugunu kaybetmemek icin yapan yalakalardir.

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

nasıl yani anlamadım ki

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