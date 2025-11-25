Haberler

Bergama Kızılay'dan Gazze İçin Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Bergama Kızılay Şubesi, Gazze'de yaşanan insani durumdan etkilenen çocuklara ve ailelere destek olmak amacıyla 'Bir Günlük Harçlığım Gazze'ye Umut Olsun' projesini başlattı. Proje, öğrencilerin yardımlaşma ve empati bilincini artırmayı hedefliyor.

Bergama Kızılay Şubesi, Bergama, Dikili ve Kınık ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Gazze'de yaşanan insani dram nedeniyle örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Üç ilçede eş zamanlı uygulanacak 'Bir Günlük Harçlığım Gazze'ye Umut Olsun' projesi, öğrencilerde yardımlaşma, empati ve paylaşma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projeye Bergama Kızılay Şube Başkanı Mehmet Aydın, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu paydaş olarak destek verdi.

Bergama Kızılay Şube Başkanı Mehmet Aydın, projenin detaylarını paylaşarak şu açıklamada bulundu: "Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle zor durumda kalan çocuklara ve ailelere destek olmak, öğrencilerimizin yardımlaşma, empati ve paylaşma bilincini geliştirmek amacıyla 'Bir Günlük Harçlığım Gazze'ye Umut Olsun' projesini 24-28 Kasım tarihleri arasında hayata geçirme kararı aldık. Bu proje, yalnızca öğrencilerimizin iyilik duygusunu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türk halkının tarih boyunca mazlumlara karşı gösterdiği vicdanın ve yardımseverliğin somut bir yansıması olacaktır. Proje paydaşlarımız olan Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ekrem Ulus'a, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nuri Kiraz'a, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Derelioğlu'na, sevgili öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize, kıymetli velilerimize ve tüm hayırseverlere şükranlarımızısunarız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
