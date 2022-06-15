Bergama'da kurban kesim yerlerine denetim

Kurban Bayramı yaklaşırken Bergama'da bulunan tüm özel kesimhaneler denetlenmeye başlandı. Bergama Belediye Başkan Hakan Koştu, "Denetimlerimizi Kurban Bayramı'na kadar aralıksız devam ettireceğiz" dedi.

Kurban ibadetinin usulüne uygun yerine getirilebilmesi için hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Bergama Belediyesi, Bergama İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Bergama İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bergama İlçe Müftülüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde; kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlar dikkatlice gözlenip işletmelere neler yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

"Kontrollerimize devam edeceğiz"

Özel kesim yerlerinde Kurban Bayramı'na kadar kontrollerin aralıksız süreceğini yaptığı açıklamada söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde ekiplerimiz tüm tedbirleri alıyor. Vatandaşlarımızın kurban ibadetinin sorunsuz yapılması için özel kesimhane sahipleri ile ekiplerimiz görüşmelerini devam ettiriyor. Eksiği olmayan yerlere teşekkür ederken, eksiği olan yerlere de süratle tamamlaması için uyarılarımızı yapıyoruz. Süre sonunda tekrar kontrollere gidiyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel