Bergama'da kurban kesim yerlerine denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bergama'da kurban kesim yerlerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bergama'da kurban kesim yerlerine denetim

Kurban Bayramı yaklaşırken Bergama'da bulunan tüm özel kesimhaneler denetlenmeye başlandı.

Kurban Bayramı yaklaşırken Bergama'da bulunan tüm özel kesimhaneler denetlenmeye başlandı. Bergama Belediye Başkan Hakan Koştu, "Denetimlerimizi Kurban Bayramı'na kadar aralıksız devam ettireceğiz" dedi.

Kurban ibadetinin usulüne uygun yerine getirilebilmesi için hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Bergama Belediyesi, Bergama İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Bergama İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bergama İlçe Müftülüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde; kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlar dikkatlice gözlenip işletmelere neler yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

"Kontrollerimize devam edeceğiz"

Özel kesim yerlerinde Kurban Bayramı'na kadar kontrollerin aralıksız süreceğini yaptığı açıklamada söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde ekiplerimiz tüm tedbirleri alıyor. Vatandaşlarımızın kurban ibadetinin sorunsuz yapılması için özel kesimhane sahipleri ile ekiplerimiz görüşmelerini devam ettiriyor. Eksiği olmayan yerlere teşekkür ederken, eksiği olan yerlere de süratle tamamlaması için uyarılarımızı yapıyoruz. Süre sonunda tekrar kontrollere gidiyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Hakan Koştu Bergama Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title