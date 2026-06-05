Haberler

Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, Türkiye Şampiyonu olarak Malezya'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda milli forma ile ringe çıkacak.

Adıyaman'ın Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, Malezya'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, 16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye adına ringe çıkacak. Başarılı sporcu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu önemli derecenin ardından Milli Takım kadrosuna seçilen Polat, şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel yaptığı paylaşımda, Berfin Polat'ın dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olmasının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Adıgüzel, ülkemizden yalnızca 4 sporcunun katılacağı bu önemli organizasyonda Besni'den bir sporcunun yer almasının anlamlı olduğunu ifade ederek, milli sporcuya başarı dileklerinde bulundu.

Başarılı sporcunun antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik eden Adıgüzel, "Milli sporcumuz Berfin Polat'a Dünya Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyor, antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Yolun açık olsun Berfin, Besni seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

Malezya'da gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek olan Berfin Polat, hem Türkiye'nin hem de Besni'nin gururu olarak dünya şampiyonasında başarı arayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz

Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz
Giresun'da kayıp emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

Emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu
Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Zaniolo ile kulübü arasında kriz çıktı