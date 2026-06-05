Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Adıyaman'ın Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, Malezya'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, 16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye adına ringe çıkacak. Başarılı sporcu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu önemli derecenin ardından Milli Takım kadrosuna seçilen Polat, şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel yaptığı paylaşımda, Berfin Polat'ın dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olmasının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Adıgüzel, ülkemizden yalnızca 4 sporcunun katılacağı bu önemli organizasyonda Besni'den bir sporcunun yer almasının anlamlı olduğunu ifade ederek, milli sporcuya başarı dileklerinde bulundu.

Başarılı sporcunun antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik eden Adıgüzel, "Milli sporcumuz Berfin Polat'a Dünya Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyor, antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Yolun açık olsun Berfin, Besni seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

Malezya'da gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek olan Berfin Polat, hem Türkiye'nin hem de Besni'nin gururu olarak dünya şampiyonasında başarı arayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı