Köy camii bahçesinde parke taşı ve çevre düzenlemesi tamamlandı

Köy camii bahçesinde parke taşı ve çevre düzenlemesi tamamlandı
Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Bereket Köyü Camii bahçesinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, projenin köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Bereket Köyü Camii bahçesinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ile Köy Muhtarlığı iş birliğinde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında camii bahçesinde parke taşı döşemesi yapılırken, alan daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yetkililerden bilgi alarak yapılan hizmetin köy halkına hayırlı olmasını temenni etti. Gerçekleştirilen düzenlemenin, vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve güvenli bir ortamda yapmalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Köylerimizin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar artarak devam edecektir" dedi. - BİLECİK

