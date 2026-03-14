Siirt'te bir kuaför sosyal medya akımına katılmak için tavuk tıraş edip bayrama hazırladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir berber, sosyal medyada dolaşan "Lo Siento Wilson" videosu akımına katılmak için tavuk tıraş edip bayrama hazırladı.

Kurtalan ilçesinde bir berber, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan "Lo Siento Wilson" videosu akımına katılmak için tavuk tıraş edip bayrama hazırladı.

Berber Muhammed Mendeş, 7-8 yıldır ilçede kuaförlük yaptığını söyledi. Mendeş, "Wilson tavuğu sosyal medyada gündem olmuştu. Bizde buradan akıma katılmak istedik. Tavuğu getirip burada tıraş ettik. Bayram yoğunluğu yoktu, kendimizi tavukla meşgul ettik. Tıraş ettik, temizledik tekrar bıraktık. Tavuğu bayrama hazırladık" dedi.

"Wilson" tavuk olayı, sel sularında sürüklenen bir tavuğa "Wilson, lo siento" (Wilson, özür dilerim) diye seslenilen, Cast Away filmine atıfta bulunan duygusal bir seslendirmeyle geniş kitlelere ulaşan sosyal medya videosudur. - SİİRT

