Siirt'te bir kuaför sosyal medya akımına katılmak için tavuk tıraş edip bayrama hazırladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir berber, sosyal medyada popüler olan 'Lo Siento Wilson' videosu akımına katılmak için bir tavuk tıraş etti. Berber Muhammed Mendeş, bu ilginç etkinlikle bayram için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Berber Muhammed Mendeş, 7-8 yıldır ilçede kuaförlük yaptığını söyledi. Mendeş, "Wilson tavuğu sosyal medyada gündem olmuştu. Bizde buradan akıma katılmak istedik. Tavuğu getirip burada tıraş ettik. Bayram yoğunluğu yoktu, kendimizi tavukla meşgul ettik. Tıraş ettik, temizledik tekrar bıraktık. Tavuğu bayrama hazırladık" dedi.

"Wilson" tavuk olayı, sel sularında sürüklenen bir tavuğa "Wilson, lo siento" (Wilson, özür dilerim) diye seslenilen, Cast Away filmine atıfta bulunan duygusal bir seslendirmeyle geniş kitlelere ulaşan sosyal medya videosudur. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı