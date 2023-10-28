Belediye Başkanı Kızıldaş: "Arguvanlılar Olarak Eğitim Öğretimi Seviyoruz"

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Atmalılar İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerine hediye çeki ve kırtasiye malzemeleri dağıtımına katıldı. Kızıldaş, " İlçemizde eğitim öğretime verilen ciddi bir destek var, eğitim gönüllüsü vatandaşlarımızın destekleri ile ilimiz genelinde eğitime en yüksek yatırımın yapıldığı ilçeyiz. Arguvanlılar olarak biz eğitim öğretimi seviyoruz" dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Atmalılar İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerine hediye çeki ve kırtasiye malzemeleri dağıtımına katıldı. Kızıldaş, " İlçemizde eğitim öğretime verilen ciddi bir destek var, eğitim gönüllüsü vatandaşlarımızın destekleri ile ilimiz genelinde eğitime en yüksek yatırımın yapıldığı ilçeyiz. Arguvanlılar olarak biz eğitim öğretimi seviyoruz" dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Ali Haydar Karaçam, vakfın yönetim kurulu üyeleri Abidin İnan ve Şahap Güven, Kömürlük Köyü Dernek Başkanı Hacı Güller, Belediye Meclis Üyesi Avni Çıplak, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ile eğitim gönüllüsü vatandaşların destekleri ile Atmalılar İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerine hediye çeki ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Dağıtımdan sonra Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesindeki 12. sınıf öğrencileri için temin edilen 1200 adet TYT ve AYT kaynak kitabı da öğrencilere hediye edildi.

KIZILDAŞ: "ARGUVANLILAR OLARAK EĞİTİM ÖĞRETİMİ SEVİYORUZ"

Belediye Başkanı Kızıldaş, öğrencilere seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bilim, sanat ve sporda yükselen yeni nesli yaratmak, yarınlarımızı emanet edeceğimiz siz kıymetli çocuklarımıza faydalı olabilmek adına Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfımız, bağışçılarımız ve yerel yönetimler olarak bizler, sizlerin iyi ve güzel yerlere gelebilmeniz için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm gayret ve çabamız sizlerin güzel bölümlerden mezun olup, başarılı bireyler olmanız içindir. Bunun içinde sizden tek beklentimiz çok çalışmanız. Sizler daha iyi üniversiteleri kazanıp, iyi eğitimler alarak bölümünüzden mezun olursanız, iyi maaşlarla işinizi bulup, ilerleyen süreçte yaşamınızı rahatlıkla sürdürebilir, daha konforlu daha güzel bir hayata kavuşmuş olursunuz. İlçemizde eğitim öğretime verilen ciddi bir destek var, eğitim gönüllüsü vatandaşlarımızın destekleri ile ilimiz genelinde eğitime en yüksek yatırımın yapıldığı ilçeyiz. Arguvanlılar olarak biz eğitim öğretimi seviyoruz. Arguvan Lisemizde okumuş şu an ise Arguvan Vakfımızdan burs alan 80 civarında Arguvanlı öğrencimize arasında sizlerin de olmasını canı gönülden istiyorum.

"BİZ SİZE GÜVENİYORUZ VE İNANIYORUZ"

Öğretmenlerimizin idarecilerimizin doğru yönlendirmeleri ile hareket ederseniz, iyi yerlerde gelirsiniz. Biz size güveniyoruz ve inanıyoruz. Yarının yöneticileri, öğretmenleri, mühendisleri, mimarları, doktorları sizler olacaksınız. Belki biriniz dönüp ilçemize belediye başkanı olacaktır. Bizler de sizlerin şu an oturmuş olduğu sıralarda eğitim aldık. Bildiğiniz üzere ilçemizin yetiştirmiş olduğu kendi alanlarında otorite olan, adlarından dünyada gururla bahsedilen Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Prof. Dr. Temel Yılmaz gibi kıymetli bilim insanlarımızı kendinize örnek alın, çok çalışın, gayret edin biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.

KARAÇAM: "SİZLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN BİZ VAKIF YÖNETİMİ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ"

Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Ali Haydar Karaçam ise "Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfımızın iki temel amacı var; ilki yöremizin kültürünü gençlerimize en doğru şekilde anlatmak, ikincisi ise eğitim ve öğretime destek vermektir. Bizler gençlerimizin donanımlı, kendilerine bilimi referans alan her zaman bilişimi önceleyen başarılı bireyler olmalarını istiyoruz. Sizler çok çalışır, başarılı olmak için çaba ve gayret sarf ederseniz, hedeflediğiniz bölümleri ve meslekleri kazanır, derslerinizi başarıyla bitirseniz topluma ve ülkesine faydalı bireyler olacaksınız. Bu süreçte öğretmenlerimizin sizlere gösterdiği yolda onların söylediklerini kulağınıza küpe yaparak ilerlemeniz en doğru karardır. Sizler bugün Batıdaki öğrencilerden dezavantajlı olduğunuzu düşünebilirsiniz, ama öyle değil, sizler burada o dezavantajı fırsata çevirmenin yollarını Belediye Başkanımız, vakfımız ve bağışçılarımızın sizlere sunduğu imkanlarla avantaja değiştireceksiniz. Sizler çalışmaya devam edin biz vakıf yönetimi olarak her zaman yanınızda olacağız" dedi.