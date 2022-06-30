Belediye Başkanı Gerenli, DSİ'ye Lüleburgaz Deresi'nin Islah Çalışmalarını Sordu: 'İkinci Bir Bozkurt Faciasını mı Bekliyorsunuz?'

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, DSİ'ye defalarca yapılan sözlü ve yazılı başvuruların ardından bir kez daha Lüleburgaz Deresi'nin ıslah çalışmalarını sordu. Başkan Gerenli, dere ıslah çalışmalarının bir türlü ilerlememesine tepki göstererek, "Ülkemizde yaşanan sel felaketlerinden ilgili kurumlarımız ders çıkarmıyor mu? Lüleburgaz'da dere ıslahını yapmak için ikinci bir Kastamonu Bozkurt faciasının mı olmasını bekliyorsunuz?" diye konuştu.

Lüleburgaz Belediyesi DSİ sorumluluğunda olan ve yıllardır "yapılacak" denilmesine rağmen bir türlü yapılmayan Lüleburgaz Deresi'nin ıslahı ve dereye yapılması planlanan Taşkın Koruma Tesisi'yle ilgili mücadelesine devam ediyor. Belediye, konuyla ilgili olarak en son Nisan ayında yazılı başvuruda bulunan ve bugün bir kez daha yazılı başvuru gerçekleştirirken, Başkan Gerenli de DSİ'ye sert sözlerle yüklendi.

"DERE ISLAHI PROJEDEN ÖTEYE GEÇMEDİ"

AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından 2016 yılında dere ıslahının projesinin onaylandığı yönündeki açıklamasını hatırlatan Başkan Gerenli, "Belediyemiz tarafından dere yatağı çevresindeki yapılması gerekenlerin tamamı yapılmıştır. Dere ıslahı ne yazık ki verilen sözlere, 'projesi onaylandı' denilmesine rağmen projeden öteye geçmedi. Lüleburgaz Deresi üzerinde 2 kez büyük sel felaketi yaşanmasına rağmen DSİ tarafından sözlü ve yazılı sorularımıza tatminkar yanıtlar alamadık" dedi.

"YENİ BİR FACİA MI BEKLENİYOR?"

Başkan Gerenli, dere ıslahının bir türlü yapılmaması nedeniyle uykularının kaçtığını belirterek, "Ülkemiz genelinde yaşanan sel felaketleri ve su taşkınları uykularımızı kaçırıyor. Lüleburgaz Deresi'nin ıslahı ve Taşkın Koruma Tesisi'nin yapılması için yeni bir facia mı yaşanması, can kaybı olması mı bekleniyor?" diye sordu.

"SON TAŞKINDAN DERS ÇIKARILMADI"

Lüleburgaz Deresi'nin en son geçtiğimiz yıl Aralık ayının sonunda taştığını ve devletin tüm kurumlarının kurtarma ve bölgenin temizlenmesi konusunda büyük çaba harcadığını hatırlatan Başkan Gerenli, "Dere ıslahına yönelik birkaç göstermelik çalışma dışında adım atılmadığını, son taşkından da ders çıkarılmadığını üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki yaşanan sel felaketinin ardından tek bir önlem alınmadı. Dere seddeleri yapılmadı. Bununla birlikte Taşkın Koruma Tesisi hala faaliyete geçirilmedi" dedi.

"YAŞANACAK FELAKETİN SORUMLUSU SİZSİNİZ!"

Lüleburgaz Deresi'nin ıslahı konusunda Lüleburgaz Belediyesi'nin üzerine düşen tüm sorumlulukları ciddiyetle yerine getirdiğini söyleyen Gerenli, DSİ'nin de aynı devlet ciddiyetiyle dere ıslahını ve dere üzerinde yapılması planlanan köprü yapımını bir an evvel yapması gerektiğini belirtti. Başkan Gerenli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz belediye olarak bütün sorumluluğumuzu yerine getirdik. Artık DSİ'nin yıllardır projeden öteye geçiremediği dere ıslah çalışmasını tamamlamasını bekliyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz bugünlerde yaşanacak olası bir sel felaketinin sorumlusu DSİ olacaktır."

ANKA / Yerel