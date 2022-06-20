Belediye Başkanı Atabay: 'Didim Amfi Tiyatro'nun Açılışına Tüm Vatandaşlarımızı Bekliyoruz'

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm vatandaşları 23 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek Didim Amfi Tiyatro'nun açılış törenine davet etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan Didim Amfi Tiyatro'da çalışmalar tamamlandı.

Didim 2'nci Koy'da yükselen, içerisinde 3 bin 500 kişilik etkinlik alanının yanı sıra restoran, otopark ve birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanları barındıran, yeşil alanları ile henüz açılmamışken dahi vatandaşlardan yoğun ilgi gören Didim Amfi Tiyatro'nun açılışı için geri sayım başladı.

23 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Millet İttifakı üyesi siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek açılış töreni saat 15.00'te başlayacak. Didim Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı ve Latin Dans Gösterisi'nin gerçekleştirileceği törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yapacak.

Törende Didim Amfi Tiyatro'nun yanı sıra yine Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), Balıkçı Pazarı, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Atatürk Silüet Heykeli, Beton Santrali, Akbük Soğuk Su Çevre Düzenlemesi, Patili Dostlar Ameliyathanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, Didim Balık Restorantı ve Akbük Mavi Mandalya Restorant'ın açılışı da yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan Didim Kültür Merkezi ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile yapılacak olan Mama Fabrikası projelerinin de temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılacak.

BAŞKAN ATABAY, TÜM VATANDAŞLARI AÇILIŞ TÖRENİNE DAVET ETTİ

Didim Belediye Başkanı Ahme Deniz Atabay, "2021 yılının son aylarında başladığımız Didim Amfi Tiyatro projesini kısa sürede tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik. Bu Perşembe, yani 23 Haziran Perşembe günü de CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun da katılacağı görkemli bir tören ile Didim Amfi Tiyatro'nun açılışını gerçekleştireceğiz. Yoğun emek ve hummalı çalışmalarımız sonucu tamamlanan Didim Amfi Tiyatro'nun gerçekten Didimimize çok yakıştığını düşünüyor, tüm vatandaşlarımızı açılış törenimize davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel