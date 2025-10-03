Belçikalı Turistler Artvin'de Klasik Araçlarla Turu Tamamladı

Bakü'den yola çıkan 27 klasik araçlık Belçikalı turist kafilesi, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Artvin'in doğal ve tarihi güzelliklerini gezdi.

Tamamı Belçika vatandaşı olan ve klasik otomobillerle seyahat eden grup, Bakü'den başlattıkları tur kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen 27 araçlık konvoy, Artvin'deki Hatila Vadisi Cam Teras, Muratlı Maradit Köyü'ndeki ahşap cami ve İbrikli İskele gibi noktaları ziyaret etti.

Transitory Spor Organizasyonları Sportif Koordinatörü Orhan Çelen, turun turistik amaçlı düzenlendiğini belirterek "Misafirlerimizi Türkiye'nin eşsiz doğasıyla buluşturmak istedik. Artvin'in doğal güzellikleri özellikle çok ilgi gördü" dedi.

Kafilede 1949 model Bentley başta olmak üzere 1960, 70 ve 90'lı yıllardan kalma Porsche ve Mercedes gibi birçok klasik araç yer aldı. Araçların düşük kasa yapısına rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığını aktaran Çelen, rotaların bu doğrultuda özel olarak seçildiğini ifade etti. Belçikalı turistler, Artvin'deki ziyaretlerinin ardından Erzurum'a doğru yola çıktı. Turun Adana'da sona ereceği bildirildi.

Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Çelen, "Her yabancı misafirimiz Türkiye'nin hem doğasına hem de insanlarının misafirperverliğine hayran kalıyor. Bu tür organizasyonlar, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça değerli" diye konuştu. - ARTVİN