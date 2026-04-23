Bayramı hastanede geçiren çocuklara anlamlı ziyaret

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atan Dümerang öğrenci grubu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayram coşkusunu hastane ortamına taşıdı.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler, balonlar ve Türk bayrakları dağıtılırken, miniklerin yüzlerindeki tebessüm dikkat çekti. Hastalıkları nedeniyle bayram kutlamalarına katılamayan çocuklar için düzenlenen ziyaret, duygusal anlara sahne oldu. Dümerang öğrenci grubundan Şevval Öztürk yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın çocuklar için çok özel ve anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekerek, bu mutluluğu herkesle paylaşmak istediklerini belirtti. Öztürk, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte hastanede tedavi gören çocuklarımızı ziyaret ederek onların bayram sevincine ortak olmak istedik. Çeşitli hediyelerle 23 Nisanlarını kutladık. Amacımız, bayramı kutlayamayan çocuklarımızın içlerinde ukde kalmamasıydı" dedi.

"Köy ve sokaklarda da çocuklarla buluştuk"

Etkinliklerin yalnızca hastane ile sınırlı kalmadığını ifade eden Öztürk, spor sokağında da çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte sokakta da çocuklarla bir araya geldik. Balonlar ve bayraklarla onların bayramını kutlamaya devam ettik. Bugün çok değerli ve anlamlı bir gün. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek, bizlere de büyük bir motivasyon sağlıyor" diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinlik, hem çocuklar hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Evde yatalak olan engelli çocukları da ziyaret efen ekip gün boyu yüzlerce çocukla buluştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı