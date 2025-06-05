Bayramda Kaymaklı Ekmek Kadayıfına Yoğun İlgi

Bayramda Kaymaklı Ekmek Kadayıfına Yoğun İlgi
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UNESCO tescilli Afyonkarahisar'da bayram öncesi kaymaklı ekmek kadayıfı, hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun talebiyle tatlı ustalarını çalışmaya yöneltti. Bu eşsiz lezzet, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tescilli kaymaklı ekmek kadayıfı, bu bayramda da yoğun ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR - UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'da bayram öncesi vitrinleri süsleyen coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle tatlı ustalarını hummalı bir mesaiye yöneltti.

Bayramın arefesiyle birlikte tatlıcıların vitrinlerinde yerini alan ekmek kadayıfı, hem kent halkının hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tatlı imalatçıları, artan talebe yetişebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Coğrafi işaretli ürünlerden biri olan kaymaklı ekmek kadayıfı, ekmeklik buğday unundan yapılan özel hamurun şerbetle buluşturulması ve üzerine Afyonkarahisar'ın meşhur kaymağının eklenmesiyle hazırlanıyor. Bu eşsiz lezzet, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Şehirde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerden biri olan Bekir Pancar, bayram arefesine girilen bugünlerde işlerin yoğunlaştığını belirtti. Pancar, şunları söyledi:

"Bayram yoğunluğu var, şu an arefe günündeyiz. Artık online siparişleri durdurduk. Afyon'un yerli halkı ciddi talep gösteriyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı Afyon'un olmazsa olmazı. Biz de şu anda onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çevre yolunda olmamız sebebiyle şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor."

Pancar, ekmek kadayıfının geçmişine de değinerek, bu tatlının eskiden bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Günümüzde geliştirilen tariflerle birlikte kaymakla buluşan ekmek kadayıfının Afyon'un sembol lezzetlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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