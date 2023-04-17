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Bayram öncesi banka önünde uzun kuyruklar oluştu

Bayram öncesi banka önünde uzun kuyruklar oluştu

Yerel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Rayram tatili nedeniyle pek çok vatandaş sabah saatlerinde banka önlerinde kuyruk oluşturdular. 14 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlayan ikramiyeler bugün de yatırılmaya devam etti. Hem erken ödenen maaş ve ikramiyeler hemde EYT'liler nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce beklemek zorunda kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Zonguldak Banka Yerel Haberler

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