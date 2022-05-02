Bayram namazında camiler doldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayram namazında camiler doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bayram namazında camiler doldu

Malatya'da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere giden vatandaşlar, camileri doldurdu.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere giden vatandaşlar, camileri doldurdu.

Türkiye'de Covid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla 2 yıllık aranın ardından bayram namazı camide cemaatle kılındı. Malatya'da da bayram namazı için erken saatlerde camilerde yerini alan vatandaşlar, huşu içerisinde namazını kılıp, bayram hutbesini dinledi. Hep birlikte teşrik tekbirleri getiren cemaat, cami çıkışında ise birleri ile bayramlaşarak, şeker ikramında bulundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs, Türkiye, Malatya, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title