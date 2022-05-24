Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali Başlıyor - Haberler

İzmirli olduğu ve eserlerini Meles Çayı kıyılarında yazdığı uluslararası otoritelerce kabul edilen Homeros, Bayraklı Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali ile 'doğduğu kente' yeniden dönecek. 3-4-5 Haziran 2022 tarihleri arasındaki festivalin onur konukları, dünyaca ünlü Şair Adonis ve Özdemir İnce olacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, " İzmir'den dünyaya açılan ve ölümsüzleşen Homeros'u doğduğu topraklara, yani Smyrna'ya yeniden kavuşturacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali, 3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 3 Haziran'daki açılış Galası, Smyrna Antik Kenti'nde yapılacak. Festivalin oturum ve etkinlikleri ise 4 ve 5 Haziran 2022 tarihlerinde, Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılacak. Festivalin onur konukları, iki kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen dünyaca tanınan Şair Adonis ve Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden Özdemir İnce olacak. İki isme Homeros Onur Ödülü verilecek.

Festivale yurtdışından şairler Raguel Lanseros, Manahel Alsahoui, Claudio Pozzani, Christos Koukis, Sylvestere Clancier de katılacak. Ülkemizden ise Ahmet Telli, Yaşar Aksoy, Feyza Hepçilingirler, Nihat Behram ile birçok şair, gazeteci ve akademisyen yer alacak.

4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Folkart Galeri'nin koleksiyonuna ait Adonis El Yazmaları ve Habib Aydoğdu Resim Sergisi de Tepekule Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak.

HALK KONSERLERİ RENK KATACAK

Direktörlüğünü Şair Yazar Tuğrul Keskin'in üstlendiği festivalin sunumlarını Gülsen Tuncer, Batıgün Sarıkaya ve Metin Uca yapacak. Üç gün boyunca 21 farklı etkinliğin hayat bulacağı Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali'nde açık alan konserleri de halkla buluşacak. 3 Haziran Cuma günü gerçekleşecek Açılış Galası'nda, ünlü sanatçı Fuat Saka sahne alarak Nazım Şarkılarını seslendirecek. 4 Haziran'da, Ercan Çağıran, Gökhan Çağıran ve Gülcan Altan, Yamanlar Nazım Hikmet Parkı'nda, saat 21.00'de Bayraklılılarla buluşacak. 5 Haziran kapanış gününde ise Bayraklı Sahil'de, saat 21.00'de Agora Minör Grubu ve Oğuz Aksaç'ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

"EDEBİYAT VE SANAT ŞÖLENİ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni bir vizyonla Bayraklı'yı yeniden planlıyoruz. Aslında İzmir'in kalbi derken tam da bunu diyoruz. İzmir'in kurulduğu bir kent, insanlarıyla, dinamizmiyle İzmir'e yön verecek bu kenti başka özellikleriyle ortaya çıkarmak zorundayız. Bayraklı'yı dünyanın sayılı kentlerinden biri yapmakla ilgili bir derdimiz ve inancımız var. Batı Edebiyatı'nın temellerini atan İlyada ve Odessa destanlarını yazan Homeros'u yaşadığı coğrafyaya getirdik. Bunu baz alarak, uluslararası düzeyde; yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcılarla yeni bir festival düzenleme kararı aldık. Yeni bir kent için yeni bir kimlik için ihtiyacımız olan bu festivali düzenliyoruz. Gün geçtikçe savrulduğumuz, tüketildiğimiz, değerlerimizin yok edildiği, sanattan, edebiyattan, şiirden koparıldığımız bir iş ile ilgili yaptığımız bu gayreti görüp destek olmanızı bekliyoruz. İzmir'den dünyaya açılan ve ölümsüzleşen Homeros'u doğduğu topraklara, yani Smyrna'ya yeniden kavuşturacağız. Bayraklı'da edebiyat ve sanat şöleni yaşanacak."