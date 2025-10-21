Haberler

Derince Köyü'nde Şehitler Anıldı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde, 21 Ekim 1993 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 13'ü çocuk, 9'u kadın olmak üzere 22 sivil vatandaş, düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde, 21 Ekim 1993 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 13'ü çocuk, 9'u kadın olmak üzere 22 sivil vatandaş, düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi. Vali Kemal Kızılkaya ve beraberindekiler, şehitliği gezerek kabirlere karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Programda konuşan Vali Kızılkaya, terörün sivillere yönelik saldırılarını lanetleyerek, "21 Ekim 1993'te Derince köyümüzde insanlık adına büyük bir vahşet yaşandı. 9'u kadın, 13'ü çocuk olmak üzere 22 masum vatandaşımız okulun önünde şehit edildi. Bugün burada, terörün bu kanlı yüzünü unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek için toplandık. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

Anma töreni, okunan dualar ve yapılan ziyaretlerin ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
