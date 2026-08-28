Bayburtlu Judocu Yiğit Dinçer'den Uluslararası Turnuvada Bronz Madalya
Bayburtlu judocu Yiğit Dinçer, Ordu'da düzenlenen 1. Uluslararası Ordu Oksijen Judo Turnuvası'nda 81 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Farklı kategorilerdeki müsabakaların ardından düzenlenen törende Dinçer'e madalyası takdim edildi.
Bayburtlu judocu Yiğit Dinçer, Ordu'da düzenlenen 1. Uluslararası Ordu Oksijen Judo Turnuvası'nda 81 kilo kategorisinde üçüncü oldu.
Ordu'da gerçekleştirilen turnuvada farklı kategorilerde sporcular mücadele etti. 81 kilo kategorisinde Bayburt'u temsil eden Dinçer, müsabakalar sonunda üçüncülüğe adını yazdırdı.
Turnuvanın ardından düzenlenen törende Dinçer'e bronz madalyası takdim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı