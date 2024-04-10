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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Emniyet ve Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Garnizon Komutanlığında askeri personelle bir araya gelen Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun eşlik etti.

Buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı personellerine ziyaret gerçekleştirildi. Askerlerin bayramını kutlayan Vali Eldivan, askeri personelle bir süre sohbet etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Eldivan, Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü kutlayarak, emniyet mensuplarına görevinde başarılar diledi. Ailesinden, eşinden, dostundan ayrı bayram geçiren fedakar güvenlik güçlerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Vali Eldivan, polislerin Ramazan Bayramını da tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Eldivan Jandarma Albay Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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