Bayburt'un Tek Gümüş Ustası Aziz Kantar, Geleneksel Mesleği 35 Yıldır Sürdürüyor

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Bayburt'un Tek Gümüş Ustası Aziz Kantar, Geleneksel Mesleği 35 Yıldır Sürdürüyor
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Bayburt'un tek gümüş işleme ustası Aziz Kantar, 30-35 yıldır babasından devraldığı geleneği yaşatarak gümüşü şekillendiriyor. Geleneksel yöntemlerle çalışarak takı ve süs eşyaları üreten Kantar, işini severek yaptığını belirtiyor.

Bayburt'un tek gümüş işleme ustası babasından kalan mesleği çeyrek asrı aşkın zamandır sürdürüyor

BAYBURT - Bayburt'un tek gümüş işleme ustası olan Aziz Kantar, çeyrek asrı aşkın zamandır gümüşe şekil veriyor. Kantar, geleneksel yöntemlerle erittiği gümüşü, takı ve süs eşyalarına dönüştürüyor.

Amcalarından babasına, babasından da kendisine kalan mesleği 30-35 yıldır devam ettiren kentin tek gümüş ustası Aziz Kantar, saf haldeki gümüşü eriterek işe başlıyor. Geleneksel yöntemleri modern dokunuşlarla harmanlayan Kantar, gümüş çanak eritme potasına aldığı gümüş parçalarını pürmüz yardımıyla 961 santigrat derecede eritiyor ardından gümüşü şekillendirmek için döküm kalıplara kontrollü bir şekilde döküyor. Kalıptan çıkardığı gümüşü astar silindir makinesinde istediği forma sokan Kantar, daha sonra ince işçilik gerektiren gümüş işlemeyi, kıl testereyle özenle yapıyor. 3-4 aşamadan geçen gümüş, uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda usta ellerde takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

"İşimi seviyorum, zevkle yapıyorum"

Gümüş ustası amcalarının babasına öğrettiği mesleği babasından devralan Kantar, işini severek yaptığını söyledi. 30-35 senedir bu işle uğraştığını belirten Kantar, işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Çeyrek asrı aşkın zamandır bu işle uğraşıyorum. Bu iş baba mesleği, babamdan bana kaldı, amcalarımdan da babama kalmıştı. Ben de yaklaşık 30-35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. İşimi aşkla, zevkle yapıyorum. Gümüşü eritmesi, kalıba dökmesi, silindirde çekmesi, işlemesi bunları severek yapıyorum. Elhamdülillah işlerimiz gayet iyi gidiyor, işlerimizden memnunuz. Tezgahımız olduğu müddetçe hamdolsun, şükür olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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