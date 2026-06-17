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Bayburt'un tanıtım çalışmaları değerlendirildi

Bayburt'un tanıtım çalışmaları değerlendirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve marka değerinin artırılması hedeflenirken, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda, Bayburt'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi, marka değerinin artırılması ve tanıtım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, Bayburt'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin doğru stratejilerle tanıtılması üzerinde duruldu.

İlerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin de değerlendirildiği toplantıda, tanıtım çalışmalarında kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Vali Eldivan, Bayburt'un sahip olduğu değerlerin tanıtımında güçlü iş birliği ve koordinasyonun kentin gelişimine katkı sunacağını belirterek, çalışmaların ortak akılla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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