Bayburt TRSM'den Danışanlara Yaz Etkinlikleri

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından temmuz ve ağustos aylarında danışanlara yönelik bowling turnuvası, tekne turu, piknik ve uğraş terapisi çalışmaları gerçekleştirildi.

Sosyal etkinlikler kapsamında danışanlar bowling turnuvasında bir araya gelirken, tekne turu ve piknik programlarında vakit geçirdi.

TRSM ekibi tarafından haftalık düzenli ev ziyaretleri yapılarak danışanların günlük yaşamları takip ediliyor. Merkezde sürdürülen uğraş terapisi çalışmalarında ise danışanların üretken bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak faaliyetlere yer veriliyor.

TRSM ekibi, danışanların hayatın içinde aktif, bağımsız ve üretken bireyler olarak yer alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı