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Bayburt TRSM'den Danışanlara Yaz Etkinlikleri

Bayburt TRSM'den Danışanlara Yaz Etkinlikleri
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Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, temmuz ve ağustos aylarında danışanlarına yönelik bowling turnuvası, tekne turu, piknik ve uğraş terapisi gibi sosyal etkinlikler düzenledi. Ayrıca haftalık ev ziyaretleriyle danışanların günlük yaşamları takip edilirken, uğraş terapisi çalışmalarıyla üretken ve bağımsız bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından temmuz ve ağustos aylarında danışanlara yönelik bowling turnuvası, tekne turu, piknik ve uğraş terapisi çalışmaları gerçekleştirildi.

Sosyal etkinlikler kapsamında danışanlar bowling turnuvasında bir araya gelirken, tekne turu ve piknik programlarında vakit geçirdi.

TRSM ekibi tarafından haftalık düzenli ev ziyaretleri yapılarak danışanların günlük yaşamları takip ediliyor. Merkezde sürdürülen uğraş terapisi çalışmalarında ise danışanların üretken bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak faaliyetlere yer veriliyor.

TRSM ekibi, danışanların hayatın içinde aktif, bağımsız ve üretken bireyler olarak yer alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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