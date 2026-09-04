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Alkolü biten şahıs kolonya içince hastanelik oldu

Alkolü biten şahıs kolonya içince hastanelik oldu
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Edirne'de evinde aldığı alkolün bitmesi üzerine kolonya içen S.Y., bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başlayınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı

Edirne’de evinde aldığı alkolün bitmesi üzerine kolonya içen S.Y., kendisini kötü hissetmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Şahıs, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİNİ KÖTÜ HİSSEDİNCE EKiPLERDEN YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre olay, S.Y.'nin evinde meydana geldi. İddiaya göre evinde alkol alan şahıs, alkolünün bitmesi üzerine kolonya içti. Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başlayan S.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi yaptı. S.Y., ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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