Bayburt'ta Yeni Köy Konağı İnşaatı Denetlendi
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yoncalı köyünde yapımı süren köy konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Vali, inşaat çalışmalarını yerinde görmek ve köy sakinleriyle sohbet etmek için köyü ziyaret etti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Yoncalı köyünde yapımına başlanan köy konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Vali Eldivan, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen temel açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İnşaat sahasında yapılan denetimlerin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Eldivan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vali Eldivan, hem köyde ikamet eden köy sakinlerinin, hem de il dışından gelen vatandaşların taleplerini dinledi.
Vali Eldivan'a köy ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel