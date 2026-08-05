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Bayburt Gençlik Merkezi'nde Yaz Kulüpleri Etkinlikleri Sürüyor

Bayburt Gençlik Merkezi'nde Yaz Kulüpleri Etkinlikleri Sürüyor
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Bayburt Gençlik Merkezi'nde yaz kulüpleri kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Öğrenciler; seramik, resim, okçuluk ve farklı atölye çalışmalarına katılarak hem el becerilerini geliştiriyor hem de yaz tatilini sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendiriyor. Merkezde yaz boyunca eğitim ve atölye etkinliklerinin süreceği bildirildi.

Bayburt Gençlik Merkezinde yaz kulüpleri kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çeşitli atölye çalışmalarıyla öğrenciler, hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaz tatilini sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendiriyor.

Yaz kulüpleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler; seramik, resim, okçuluk ve farklı atölye çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Etkinliklerde öğrenciler, eğitmenler eşliğinde hazırladıkları çalışmalarla üretmenin yanı sıra birlikte vakit geçirmenin de keyfini yaşıyor.

Gençlik Merkezinde yaz dönemi boyunca çeşitli eğitim ve atölye etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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