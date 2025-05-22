Bayburt'ta Vekaletle Kurban Kesim ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım Toplantısı

Bayburt'ta Vekaletle Kurban Kesim ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım Toplantısı
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Bayburt Müftülüğü, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım Toplantısı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, kurban organizasyonu ve yaz kurslarının önemi hakkında bilgi verdiler.

Bayburt Müftülüğü, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve Teşvik Toplantısı ile 2025 Yılı Yaz Kur'an Kursları Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Çoruh Kültür Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını, İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı. Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Gökmen, vekaletle kurban kesim organizasyonun önemine değinerek, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında geniş çaplı bilgi verdi. Programda yaz Kur'an kurslarının önemini anlatan Gökmen, kursların çocukların ve gençlerin dini eğitimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Programa Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Demirözü İlçe Müftüsü Adem Şeker, Aydıntepe İlçe Müftüsü Vekili Eyyüp Bakan, Şube Müdürü Ömer Turan ve din görevlileri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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