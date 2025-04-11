İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Bayburt'ta Tır Kazası: Şoför Hafif Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mercedes marka tır önce bariyerlere, ardından da boş konteynere çarptı. Şoför M.K hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mercedes marka tır önce bariyerlere, sonra da boş konteynere çarptı

BAYBURT - Bayburt- Erzurum kara yolunda tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Mercedes marka tır önce bariyerlere, daha sonra da Bayburt Group İnşaat firmasına ait boş konteynere çarptı.

Kaza, Kop Tünel şantiyesi yakınlarında yaşandı. 28 K 1015 plakalı Mercedes marka tırın şoförü M.K Erzurum'dan Bayburt istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak, önce bariyerlere, daha sonra da şantiyeye ait boş konteynere çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K, konteynere çarparak durabildi. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla, hafif yaralı olarak atlatan M.K tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, tedavi altına alındı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.