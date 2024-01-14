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Bayburt'ta Şehitleri Anmak ve Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yapıldı

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Bayburt'ta düzenlenen yürüyüşte, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz ve Gazze'deki saldırılar için acil ateşkes çağrısı yapıldı. Vatandaşlar, PKK, İsrail ve Amerika'ya karşı sloganlar atarak Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüdü. Sağlık çalışanları ise İsrail'in sağlık çalışanları ve çocukları hedef almasını kınadı. Basın açıklamasında terör saldırıları ve Gazze'deki soykırım protesto edildi.

Bayburt'ta şehitleri anmak ve Gazze için acil ateşkes çağrısı yapmak için yürüyüş düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle Mehmetçik arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz ve Gazze'de en acil şekilde ateşkes sağlanması için Türkiye genelinde organize edilen yürüyüşler kapsamında; Bayburt-Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bayburt'ta yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bayburt Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar PKK, İsrail ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma açıktan destek veren Amerika'yı lanetleyen sloganlar eşliğinde Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlar, tekbir getirerek, "Kahrolsun PKK", "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den Defol" ve "Katil Amerika Filistin'den Elini Çek" sloganları attı.

Şehitler ve Gazze'de en acil şekilde ateşkes sağlanması için yapılan yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ve hekimler ise, "Ben doktorum hedef değil" ile "Hastanelere ve sağlık çalışanlarına saldırı insanlık ve savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyarak İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda sağlık çalışanlarını ve çocukları öldürmesini kınadı.

Şehit Nusret Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerimize yönelik hain saldırıları ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın protesto edildiği basın açıklaması Uzm Dr. Harun Sivlim tarafından yapıldı.

Yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş ve basın açıklaması, Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından yapılan dua ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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