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Bayburt'ta koruma altındaki çocuklar gönüllülerle birlikte mantı yaptı

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Bayburt'ta koruma altındaki çocuklar gönüllülerle birlikte mantı yaptı
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, 'İyilik Var' projesi kapsamında gönüllülerle mantı yaptı. Etkinlikte hamur açıp mantı hazırlayan çocuklar, geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasına katkı sundu.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 'İyilik Var' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden mantıyı gönüllülerle birlikte yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı proje çerçevesinde çocukların isteği üzerine 'İyilik Var' internet sitesi aracılığıyla gönüllü iş birliği sağlandı. Grup sorumlusunun eşlik ettiği etkinlikte çocuklar, mantı yapımının aşamalarına katılarak hamur açtı ve mantıları hazırladı.

Geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasına da katkı sunan etkinlikte çocukların birlikte üretmesi, paylaşması ve keyifli vakit geçirmesi için ortam oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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