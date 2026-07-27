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Bayburt’ta istihdam ve mesleki eğitim toplantısı yapıldı

Bayburt’ta istihdam ve mesleki eğitim toplantısı yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, ildeki iş gücü piyasası değerlendirilirken, istihdamın artırılması, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bayburt'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilde istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, iş gücü piyasasının mevcut durumu ve ihtiyaçları ile mesleki eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar ele alındı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya, kurul üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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