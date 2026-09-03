Bayburt'ta Hayvancılık Destek Başvuruları Başladı

Bayburt'ta 2026 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı. Buzağı ve malak ile kuzu ve oğlak desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar yapabilecek.

Başvurular, yetiştirici örgütlerine üye olanlar için üyesi bulunulan birlik veya kooperatifler aracılığıyla, örgüt üyeliği bulunmayan yetiştiriciler için ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden alınacak.

Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli kayıt ve belgelerini tamamlayarak başvurularını son güne bırakmamaları isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı