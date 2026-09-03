Bayburt'ta Hayvancılık Destek Başvuruları Başladı
Bayburt’ta 2026 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı.
Bayburt'ta 2026 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı. Buzağı ve malak ile kuzu ve oğlak desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar yapabilecek.
Başvurular, yetiştirici örgütlerine üye olanlar için üyesi bulunulan birlik veya kooperatifler aracılığıyla, örgüt üyeliği bulunmayan yetiştiriciler için ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden alınacak.
Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli kayıt ve belgelerini tamamlayarak başvurularını son güne bırakmamaları isteniyor.