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Bayburt'ta Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Bayburt'ta Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla il genelindeki gıda işletmelerinde hijyen, etiket ve mevzuat uygunluk denetimleri gerçekleştiriyor. Gerekli görülen ürünlerden numune alınırken, vatandaşların şikayetlerini Alo 174 hattına iletebileceği belirtildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla il genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen ve ürünlerin muhafaza şartları, etiket, ürün bilgileri ile işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde gerekli görülen ürünlerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara da gönderiliyor.

Vatandaşların gıda ile ilgili ihbar, şikayet ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı'na ileterek denetim süreçlerine destek olabileceği belirtilirken, güvenilir gıdanın sağlıklı toplumun temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Denetim çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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