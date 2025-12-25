Haberler

ARAS Elektrik'ten Bayburt'a modern ve verimli aydınlatma yatırımı

ARAS Elektrik'ten Bayburt'a modern ve verimli aydınlatma yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zorlu iklim şartlarına rağmen Bayburt'ta kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunmayı hedefleyen Aras Elektrik, eski aydınlatma armatürlerini modern LED teknolojisiyle değiştirerek enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Bu dönüşümle birlikte yaklaşık %70 enerji tasarrufu ve şehrin daha aydınlık, güvenli hale gelmesi planlanıyor.

Zorlu iklim şartları ve dağlık coğrafyasına rağmen Bayburt'a kesintisiz, güvenilir ve kaliteli elektrik hizmeti sunmayı hedefleyen Aras Elektrik, Bayburt'ta gerçekleştirdiği yatırımlarla enerji altyapısını modernize etmeye devam ediyor.

Bayburt İl Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve yaklaşık 10 yıldır hizmet veren aydınlatma armatürleri, yüksek verimliliğe sahip LED teknolojili yeni armatürlerle değiştiriliyor. Hayata geçirilen bu dönüşümle birlikte enerji verimliliği alanında önemli bir adım atılırken, yaklaşık yüzde 70 oranında enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Yürütülen aydınlatma projeleri yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak; Bayburt'un gece görünümünü iyileştirerek, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmelerine de katkı sunacak. Yeni yerleşim alanlarında kurulan aydınlatma tesisleri ve mevcut sistemlerde yapılan yenileme çalışmalarıyla karanlık noktalar ortadan kaldırılacak, şehrin her köşesi daha güvenli ve daha aydınlık hale gelecek.

"Kaliteli ve sürdürülebilir hizmeti önceliğimiz olarak görüyoruz"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayburt İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım, Aras Elektrik olarak kaliteli hizmet anlayışını merkeze aldıklarını vurguladı. Yıldırım, "Bayburt gibi iklim ve coğrafi şartları zor olan bir ilde tüketicilerimize kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji hizmeti sunmak en temel önceliğimiz. LED dönüşüm projelerimizle hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Daha aydınlık sokaklar, daha güvenli bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik

Adliyede Saran hareketliliği! Onlarca polis ve TOMA bekliyor
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti