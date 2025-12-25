ARAS Elektrik'ten Bayburt'a modern ve verimli aydınlatma yatırımı

Zorlu iklim şartları ve dağlık coğrafyasına rağmen Bayburt'a kesintisiz, güvenilir ve kaliteli elektrik hizmeti sunmayı hedefleyen Aras Elektrik, Bayburt'ta gerçekleştirdiği yatırımlarla enerji altyapısını modernize etmeye devam ediyor.

Bayburt İl Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve yaklaşık 10 yıldır hizmet veren aydınlatma armatürleri, yüksek verimliliğe sahip LED teknolojili yeni armatürlerle değiştiriliyor. Hayata geçirilen bu dönüşümle birlikte enerji verimliliği alanında önemli bir adım atılırken, yaklaşık yüzde 70 oranında enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Yürütülen aydınlatma projeleri yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak; Bayburt'un gece görünümünü iyileştirerek, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmelerine de katkı sunacak. Yeni yerleşim alanlarında kurulan aydınlatma tesisleri ve mevcut sistemlerde yapılan yenileme çalışmalarıyla karanlık noktalar ortadan kaldırılacak, şehrin her köşesi daha güvenli ve daha aydınlık hale gelecek.

"Kaliteli ve sürdürülebilir hizmeti önceliğimiz olarak görüyoruz"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayburt İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım, Aras Elektrik olarak kaliteli hizmet anlayışını merkeze aldıklarını vurguladı. Yıldırım, "Bayburt gibi iklim ve coğrafi şartları zor olan bir ilde tüketicilerimize kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji hizmeti sunmak en temel önceliğimiz. LED dönüşüm projelerimizle hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Daha aydınlık sokaklar, daha güvenli bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.