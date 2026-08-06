Haberler

Bayburt Eko Köy 2 Projesi'nde sona doğru

Bayburt Eko Köy 2 Projesi'nde sona doğru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta yapımı süren Eko Köy 2 Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, alanda incelemelerde bulundu. Proje, doğayla uyumlu sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmayı, üreticilere modern üretim alanları kazandırmayı, örtü altı sebze üretimini artırmayı ve kırsal üretimi desteklemeyi hedefliyor. Kısa süre içinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

Bayburt'ta yapımı devam eden Eko Köy 2 Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için çalışmalar sürüyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, proje alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Saha ziyaretinde projenin son durumu gözden geçirilirken, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan Eko Köy 2 Projesi'nin tamamlanmasının ardından hizmete sunulması planlanıyor. Eko Köy 2 Projesi ile üreticilere modern üretim alanlarının kazandırılması, örtü altı sebze üretiminin artırılması ve kırsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Film setindeki sevgilisini ziyaret etti! Götürdüğü şey çok konuşuldu
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bununla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin