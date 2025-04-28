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Bayburt'ta Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılayan Etkinlik

Bayburt'ta Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılayan Etkinlik
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Bayburt Gençlik Merkezi Çocuk Etkinlikleri Öğrenci Topluluğu, Aydıntepe Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte, palyaço gösterileri ve yüz boyama ile çocuklara kitap sevgisi aşılamayı hedefledi. Etkinlikte öğrencilere kitap dağıtımı yapılarak, 23 Nisan'ın anlamı hakkında bilgi verildi.

Bayburt Gençlik Merkezi Çocuk Etkinlikleri Öğrenci Topluluğu tarafından Aydıntepe Anaokulunda kitap sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Palyaço gösterilerinin, yüz boyama çalışmalarının yer aldığı etkinlikte, öğrencilere kitap dağıtımı yapıldı.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) kapsamında Aydıntepe Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Çocuk Etkinlikleri Öğrenci Topluluğu, gerçekleştirdiği etkinlikte miniklere kitap sevgisi kazandırmayı amaçladı. Etkinlikte tiyatro gösterileri, kitap temalı bilmeceler, yaş gruplarına uygun kitap okuma ve kitap dağıtımı gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının anlam ve önemine dair bir video sunumu yapıldı. Yüz boyama, boyama çalışmaları, oyunlar ve müzikli etkinliklerin yapıldığı etkinlikte, çocuklara keyifli ve unutulmaz bir gün yaşatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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