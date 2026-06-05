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Bayburt'ta 'Çevre Haftası' etkinlikleri başladı

Bayburt'ta 'Çevre Haftası' etkinlikleri başladı
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Çevre Haftası kapsamında Bayburt’ta düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı eğitimi verildi.

Çevre Haftası kapsamında Bayburt'ta düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı eğitimi de verildi.

Dünya Bize Emanet temasıyla kutlanan hafta dolayısıyla Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programın devamında Taht Köyü İlkokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre farkındalığı eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere atıkların azaltılması, geri dönüşüm, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimin ardından öğrenciler için ayrıca sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde çevre dostu yaşamın önemi anlatılarak, çocuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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