Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri Sonuçlandı

Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri Sonuçlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i okuma, hafızlık ve hutbe sunumu yarışmalarının sonuçları açıklandı. Dereceye giren din görevlilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve etkili hutbe sunumu yarışmalarının Bayburt İl Finali sonuçlandı. Dereceye giren din görevlilerine ödülleri, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından takdim edildi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinciliği Gökçedere Yeni Cami Müezzin Kayyımı İrfan Dönmez elde ederken, ikinciliği aynı caminin İmam Hatibi Yavuz Işık kazandı.

Hafızlık Yarışması'nda, Mustafa Köseoğlu Camii İmam Hatibi Raşit Numan Battal birinci, Efendi Bayram Camii Müezzin Kayyımı Kemal Demir ikinci oldu.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda yine Gökçedere Yeni Cami Müezzin Kayyımı İrfan Dönmez birinciliğe, Arpalı Leylekli Cami Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz ikinciliğe adını yazdırdı. k

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda ise Zülküf Bozkurt Camii İmam Hatibi Nihat Doğan birincilik, Darıca Köyü Camii İmam Hatibi Muhammed Yavuz ikincilik elde etti.

İl Müftüsü Bayram Danacı, din görevlilerinin üstlendikleri önemli göreve değinerek, bu tür yarışmalarla din görevlilerinin kendilerini geliştirme ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulduklarını belirtti. Danacı, dereceye giren tüm görevlileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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