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Bayburt'ta Anadolu gelengisi çekirdek yerken görüntülendi

Bayburt'ta Anadolu gelengisi çekirdek yerken görüntülendi
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde, 'yer sincabı' olarak bilinen Anadolu gelengisi, ay çekirdeği yiyerek karnını doyururken kameraya yansıdı. İnsanlardan ürkmeyen sevimli gelengi, çevredekilerin ilgisini çekti.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, halk arasında 'yer sincabı' olarak bilinen Anadolu gelengisi görüldü. Sevimli gelenginin ay çekirdeği yiyerek karnını doyurduğu anlar kameraya yansıdı.

Demirözü Barajı yakınlarındaki yeşil alanda yiyecek arayan bir Anadolu gelengisi, otların arasında bulduğu ay çekirdeklerini yerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Çevredeki insanların varlığına aldırış etmeyen gelengi, ön patileriyle tuttuğu çekirdekleri büyük bir ustalıkla ayıklayarak yedi.

Açık alanda adeta çekirdek ziyafeti çeken ve insanlardan ürkmeyen gelenginin rahat tavırları ilgi çekti. Bir süre çevreyi meraklı gözlerle süzen ve karnını doyuran gelengi, daha sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

Bitki kökleri ve tohumlarla beslenen Anadolu gelengileri, Bayburt'un özellikle Demirözü ilçesi çevresindeki açık alanlarda zaman zaman görülüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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