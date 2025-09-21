Haberler

Bayburt'ta Afet Farkındalık Eğitimleri Gerçekleştirildi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, ailelerin bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla camilerde ve mahallerde afet farkındalık eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, cemaate ve mahalle halkına yönelik gerçekleştirilerek bilgilendirme yapıldı.

Aile Yılı ve İl Eylem Planı kapsamında ailelerin bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce camilerde ve mahallerde vatandaşlara afet farkındalık eğitimleri verildi.

Eğitimler, Bayburt Müftülüğüne bağlı cami ve Kur'an kurslarındaki cemaat ve öğrencilerin yanı sıra Şeyhhayran ve Kaleardı mahallelerindeki esnaf ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi. AFAD eğitmenleri ve gönüllüleri, cadde, dükkan ve apartmanları gezerek broşür dağıttı ve bilgilendirme yaptı. Çalışmalara mahalle muhtarları Bahattin Dedeoğlu ve Fuat Yıldız da katıldı.

Bayburt İl Müftülüğünün katkılarıyla cami ve Kur'an kurslarında namaz öncesinde afet farkındalığı sohbetleri düzenlendi. Yakutiye Camii'nde cemaate 'Afet Farkındalığı ve İklim Değişikliği' konularında vaaz verildi. Caminin avlusunda AFAD gönüllüleri tarafından kurulan stantta broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

Programa Bayburt Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran da katılarak, AFAD İl Müdürü Uğur Minder'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yakutiye Camii'ndeki bilgilendirme etkinliğine, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim de katılım sağlayarak destekte bulundu. Bu kapsamlı çalışmalarla, Bayburt'ta afet bilincinin oluşturulması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
