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Bayburt-Gümüşhane Havalimanı isim tartışmasına ‘Dede Korkut’ önerisi

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Bayburt-Gümüşhane Havalimanı isim tartışmasına ‘Dede Korkut’ önerisi
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Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, açılış için gün sayan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’na ’Dede Korkut Havalimanı’ adının verilmesini önerdi.

Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, açılış için gün sayan Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'na ' Dede Korkut Havalimanı' adının verilmesini önerdi. Yaşaroğlu, bu ismin her iki ili, Türkiye'yi ve Türk dünyasını kapsayan kültürel bir değer taşıdığını belirterek, isim tartışmalarının ortak bir öneri etrafında sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Havalimanının bulunduğu bölgenin Akkoyunlu Beyliği'nin Anadolu'daki ilk yerleşim alanlarından biri olduğunu ifade eden Yaşaroğlu, Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut anlatılarının da bu coğrafyayla tarihi ve kültürel bağ taşıdığını kaydetti. Akkoyunlu Devleti'nin kurucusu Kara Yölük Osman Bey'in babası Fahreddin Kutlu Bey'in kabrinin havalimanına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Yaşaroğlu, 'Dede Korkut' adının bölgenin tarihi kimliğiyle örtüştüğünü belirtti.

"İki il arasındaki tartışmanın faydası yok"

Havalimanı için her iki ilden de değerli isimlerin gündeme geldiğini belirten Yaşaroğlu, Fahreddin Kutlu Bey'in yanı sıra Oltan Sungurlu, Lütfü Doğan, Ülkü Gökalp Güney ve projenin kazandırılmasında büyük emeği bulunan Naci Ağbal gibi şahsiyetlerin hepsinin kıymetli olduğunu vurguladı. Yaşaroğlu, Dede Korkut isminin ise her iki ili ve Türk dünyasını ortak bir kültürel değer etrafında buluşturabileceğini dile getirdi.

Dede Korkut adının Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki kültürel iş birliğine de katkı sunabileceğini kaydeden Yaşaroğlu, her iki ilde yapılabilecek bir ankette bu ismin öne çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Yaşaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun daha önce 'Dede Korkut Havalimanı' önerisini gündeme getirdiğini hatırlatarak Aksu'ya teşekkür etti. Bayburt ve Gümüşhane'deki siyasi temsilciler ile bürokratlara bu isim etrafında birleşme çağrısı yapan Yaşaroğlu, önerilerini gerekçeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ileteceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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