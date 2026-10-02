Bayburt Aydıntepe'de Pınargözü köy konağının temeli dualarla atıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyünde yapılacak köy konağı için temel atma töreni düzenlendi.

Köy sakinlerinin bir araya gelerek sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayabileceği köy konağı, geleneksel dayanışmanın yaşatılacağı bir alan olarak hizmet verecek. Projeyle köyde vatandaşların çeşitli etkinlik ve toplantılar için kullanabileceği ortak bir mekan oluşturulacak.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende konağın temeline ilk harç döküldü. Konak, belirlenen program çerçevesinde yapılarak hizmete alınacak.

Törene il ve ilçe protokolü üyeleri ile Pınargözü köyü sakinleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı