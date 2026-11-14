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Bayburt Aydıntepe'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki dijital üretim atölyesi açıldı

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Bayburt Aydıntepe'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki dijital üretim atölyesi açıldı
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Dijital Eğitim, Tasarım ve Üretim Atölyesi hizmete açıldı. Atölyenin açılışını Kaymakam Deniz Yıldırım yaptı; Yıldırım, kursiyerlerle sohbet edip Merkez Müdürü Aydın Doğan’dan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, geleneksel el sanatları ile modern teknolojiyi bir araya getiren Dijital Eğitim, Tasarım ve Üretim Atölyesi hizmete açıldı.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kurulan atölyelerin açılışını Kaymakam Deniz Yıldırım yaptı. Açılışın ardından atölyeleri gezen Yıldırım, kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Yıldırım, atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yıldırım, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aydın Doğan'dan da atölyelerde yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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