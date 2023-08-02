Batur: 'İsmail Sivri'ler Unutulmamalı

Usta Gazeteci Yazar İsmail Sivri ölümünün 16. yılında da unutulmadı. Anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İsmail Sivri adına başlatılan, ancak devam ettirilemeyen çocuk öykü yarışmasının tekrar düzenlenmesi için Konak Belediyesi’nin ne gerekiyorsa yapacağını söyleyerek, “İsmail Sivriler unutulmamalı, gelecek kuşaklara muhakkak taşınmalı” diye konuştu.

Usta Gazeteci Yazar İsmail Sivri ölümünün 16. yılında da unutulmadı. Anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İsmail Sivri adına başlatılan, ancak devam ettirilemeyen çocuk öykü yarışmasının tekrar düzenlenmesi için Konak Belediyesi'nin ne gerekiyorsa yapacağını söyleyerek, "İsmail Sivriler unutulmamalı, gelecek kuşaklara muhakkak taşınmalı" diye konuştu.

Türk basının unutulmaz isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı, Gazeteci Yazar İsmail Sivri, ölümünün 16. yılında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki anıtı önünde anıldı. Törene katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İsmail Sivri'nin ölümünün hemen ardından başlatılan, ancak daha sonra çeşitli nedenlerle sürdürülemeyen çocuk öykü yarışmasının tekrar düzenlenmesi için Konak Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP İzmir eski Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel, Konak Belediyesi eski Başkanı Erdal İzgi, İGC Başkanı Dilek Gappi, İGC eski Başkanı Misket Dikmen, İzmir 68'liler Birliği Başkanı Gazeteci Yazar Okan Yüksel, İzmir'i Sevenler Platformu Koordinatörü Cevat Maruflu, Sivri'nin ailesi, muhtarlar ile çok sayıda gazeteci dostu katıldı. Törende anıta, Sivri'nin anısına kırmızı karanfiller bırakıldı.

BATUR: GELECEK KUŞAKLARA TAŞINMALI

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "16 yıl geçmesine rağmen bir meslek liderinin unutulmaması ve geçmişte olan bağlılıkların burada dile getirilmesi çok önemli. Bu hayata iz bırakmak çok önemli... İsmail Sivri de bu kente gazeteci kimliğiyle, çocuklara yazdığı öykü ve kitaplarla iz bırakmış, çok değerli bir büyüğümüz" dedi. Sivri'nin nüktedan kişiliğine yakından tanık olduğunu da dile getiren Batur, usta gazetecinin her zaman mütevazılığıyla da önde olduğunu söyledi. Batur, Sivri adına başlatılan çocuk öykü yarışmasının devam ettirilmesi için Konak Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını da belirterek, "İsmail Sivri'ler unutulmamalı, gelecek kuşaklara muhakkak taşınmalı" diye konuştu.

GAPPİ: BİR EFSANEYDİ

İGC Başkanı Dilek Gappi ise İsmail Sivri'yi, onun felsefesiyle andıklarını vurgulayarak, "Asla taviz vermeyen, iyi bir kalem, çok iyi bir dost, onurlu bir duruş. Bu yaklaşım, bu felsefe bugün Türk basının özlemle andığı özelliklerdir" diye konuştu. Sivri'nin bir efsane olduğunu söyleyen Gappi, "Meslektaşlarımız bugün cezaevlerinde ya da büyük baskıların altında. Direneceğiz; çünkü elimizde Hasan Tahsin'in meşalesi var; çünkü İzmir basını simgeliyoruz ve ant içtiğimiz Mustafa Kemal Atatürk var; peşinden sonuna kadar gideceğiz bütün namussuzlara karşı" diye konuştu.

DİKMEN: YARIŞMA TEKRAR DÜZENLENMELİ

İGC eski Başkanı Misket Dikmen de "Saygıyla, özlemle anıyorum. Onunla cemiyet çatısı altında çalışmış olmak, onun etrafında bulunabilmek, onu tanımış olmak hayatımın en önemli boyutlarından biri" dedi. Dikmen, İsmail Sivri adına onun ölümünün ardından başlatılan ancak devam ettirilemeyen çocuk öykü yarışmasının tekrar düzenlenmesini istedi.

SERTEL: ANLATACAK VE YAŞATACAĞIZ

CHP İzmir eski Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel ise İsmail Sivri'nin esprili, gülen, güldüren bir isim olduğunu belirterek "İsmail Sivri'yi yaşadığımız sürece anlatacak ve yaşatacağız" dedi. Sivri'nin ürettiği kitapların çok önemli olduğunu vurgulayan Sertel, öykülerin, şiirlerin hikayelerin, masalların, makalelerin yarınlara ışık tuttuğunu vurgulayarak, İsmail Sivri adına başlatılan çocuk öykü yarışmasının tekrar başlatılması gerektiğini söyledi.

İZGİ: "DÜŞÜNDÜĞÜ SÖYLE" DERDİ

Konak Belediyesi eski Başkanı Erdal İzgi ise Sivri adına başlatılan çocuk öykü yarışmasının mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. İzgi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yarışmayı olması gerektiği gibi düzenleyeceğine inandığını da vurguladı. İzgi, İsmail Sivri'nin "Düşündüğü söyle" dediğini hatırlatarak, son zamanlarda gündemde olan 'maaşlı gazeteciler' söylemlerine örgütsel tepki verilmesi gerektiğini de kaydetti.

GÖKMEN: BUGÜNLERİ GÖRMEK İSTEMEZDİ

Sivri'nin kızı Hikmet Sivri Gökmen de "Babam bugünleri hiç görmek istemezdi, çok üzülürdü, elden giden şeyler onu çok yıpratırdı. Bizler onlardan aldığımız öğretiler üzerinden hayatımıza devam edeceğiz, söz veriyoruz. Çocuklara Atatürk'ü anlatmak için 12 ciltlik kitap yazan bir babanın kızıyım ben, başka türlüsü olması mümkün değil. Babadan öte dost, arkadaş, yol gösterici bir insanın kızı olmak başka bir duygu. Umarım bu topluluk uzun yıllar burada olur" dedi.

Gazeteci Okan Yüksel ile İzmir'i Sevenler Platformu Koordinatörü Cevat Maruflu da konuşmalarında Sivri'nin örnek bir insan, yol gösterici bir bilge olduğunu vurguladı.